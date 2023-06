Un ‘Carnevale estivo’ per divertirsi in compagna e, con l’occasione, fare della beneficenza. Venerdì 23 giugno l’Osteria del Trap ha in programma una serata particolare, perché il tema sarà appunto il carnevale e parte del ricavato sarà donato all’associazione Il sogno di Rebecca. Un menù fisso a 35 euro per gli adulti e 18 euro per i bambini, una sfilata in maschera con premiazione e una lotteria. Il ristorante donerà 15 euro a persona dal menù adulti e 8 euro dal menù bambini.

