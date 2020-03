Un po’ di speranza ad Alviano: c’è la cicogna

Sorpresa all’oasi di Alviano (Terni) dove in questi giorni ha fatto la propria comparsa una cicogna: «Vogliamo pensare che non sia un caso – dicono dall’oasi -, proprio in questi giorni che ci costringono a fare i conti con un mondo malato, reso blindato perchè possa proteggerci, il cielo continua a far viaggiare ali d’uccello. Pensieri che ci uniscono, messaggeri d’amore e di speranza. Oggi è arrivata, la ‘mangiatrice di veleni’, quella che che già nell’antica Tessaglia era considerata salvezza per l’uomo proprio perché nella sua dieta include anche piccoli rettili. E’ arrivata la portatrice di ‘nuova vita’, per quella sua abitudine di nidificare sui camignoli delle case che ospitavano neonati, erano le case che dovevano essere scaldate, nonostante fosse primavera, e non si poteva fare economia di legna. E’ arrivata la ‘pietà’, così si traduce il suo nome dall’ebraico chassid. Benvenuta cicogna».

