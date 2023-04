Un ‘Presepe pasquale’ allestito all’interno del duomo di Terni

Un presepe racconta l’annuncio della nascita di Gesù, il bambino nella stalla, Angeli e Santi, le scene mostrano povertà nonostante predomini il sentimento di felicità. Un presepe della Passione, invece, ha come tema la fine della vita di Gesù, che vive la svolta felice con la resurrezione. Di regola, rappresenta il tempo compreso tra la Domenica delle Palme e il Lunedì dell’Angelo e si attiene alla sequenza cronologica degli eventi descritti nei Vangeli. Quest’anno nel Duomo di Terni dal 1° al 16 aprile è possibile immergersi nel clima pasquale con uno spirito diverso grazie alla realizzazione di alcune scene prettamente pasquali (l’ultima cena, il calvario, la Resurrezione di Gesù). Il presepe è stato realizzato da Domenico Bordacchini e Tullio Antonelli su sollecitazione del parroco del duomo don Alessandro Rossini con lo scopo «di far vivere la Passione di Gesù in maniera più ‘cristiana’, lontana dai significati consumistici a cui abbiamo negli ultimi anni assegnato il compito di rappresentare la Pasqua».

