di Gianni Giardinieri

Un Ravenna ‘indemoniato’ batte per 1-0 una Ternana troppo passiva. Potrebbe essere questo il sunto di una gara che ha visto i padroni di casa costantemente in pressing sui rossoverdi, portato a tratti in maniera quasi ossessiva, con una riconquista pressochè totale delle ‘seconde’ palle. Poco da fare per le Fere, che hanno contenuto il Ravenna solo nel primo tempo, cedendo poi campo nella ripresa fino a rimanere per larghi tratti nella propria trequarti. Tre punti meritati per i padroni di casa che, pur non avendo grandi occasioni, hanno cercato la vittoria per tutto l’arco della partita.

Primo tempo

Per la complicata partita contro la capolista Ravenna, mister Liverani opta per un 3-4-2-1 coperto. Una sola punta, Dubickas, con alle spalle Orellana e Mcjannet. In mezzo Vallocchia e Garetto interni, Ndrecka esterno sinistro e Balcot esterno destro. Difesa a tre, con Maestrelli perno (sostituisce capitan Capuano, non ancora al meglio), Donati braccetto destro e Martella sinistro. I primi dieci minuti trascorrono con un Ravenna arrembante e portatore di un pressing a tutto campo, con la Ternana troppo spesso costretta a rilanci estemporanei in mezzo al campo.

Al 14′ la prima, timida, azione delle Fere in area avversaria: Orellana mette in mezzo per Dubickas che tenta un tiro in acrobazia con la palla che termina lentamente a lato. Ancora Ternana piuttosto pericolosa al 21′, stavolta con una punizione dal limite di Orellana che finisce poco lontano dal ‘sette’ alla destra di Anacoura. Il finale della prima parte di gioco si caratterizza per tanti duelli individuali e scontri all’arma bianca, ma di conclusioni pericolose da annoverare sul taccuino non vi è traccia.

Secondo tempo

Parte subito forte il Ravenna nella ripresa e al 55′ mister Marchionni chiede l’intervento dell’FVS per un intervento di Maestrelli su Solini. L’arbitro lascia correre. Al 60′ è Spini a cercare la conclusione solitaria con un tiro a giro ma la palla sorvola altissima la traversa. Dopo una pressione continua, fatta di grande corsa e duelli a tutto campo, alla fine il Ravenna passa in vantaggio al minuto 71′: guerriglia in mezzo al campo, Rrapaj si impadronisce del pallone e scarica un violento sinistro che viene deviato da Tripi. Palla ‘sporcata’ in modo decisivo e D’Alterio fuori tempo, nulla può. Il finale non concede particolari emozioni, con il Ravenna sempre intenso e la Ternana troppo passiva.

RAVENNA-TERNANA 1-0: L’ANALISI DI MISTER FABIO LIVERANI – VIDEO

RAVENNA-TERNANA 1-0: IL COMMENTO DI GIANNI GIARDINIERI – VIDEO

Tabellino

Ravenna (3-5-2): Anacoura, Donati, Solini, Rossetti, Rrapaj (Cap), Tenkorang, Lonardi, Luciani, Spini, Esposito, Da Pozzo. All.: Marco Marchionni

Ternana (3-4-2-1): D’Alterio, Donati (Cap), Maestrelli, Martella, Balcot, Garetto, Vallocchia, Ndrecka, Orellana, Mcjannet, Dubickas. All.: Fabio LIverani

Arbitro: Alberto Poli

Assistenti: Bosco e Miccoli

IV Ufficiale: Picardi

Operatore FVS: Merciari

Marcatori: 71′ Rrapaj (R)

Ammonizioni: 13′ Garetto (T); 90’+3 Maestrelli (T)

Sostituzioni: 52′ Meccariello e Romeo per Balcot e Martella (T); 65′ Tripi per Garetto (T); 66′ Motti per Lonardi (R); 75′ Brignola e Romeo per Mcjannet e Orellana (T); 81′ Bianconi per Luciani (R); 90’+4 Okaka e Ilari per Rrapaj e Spini (R)