di Maria Luce Schillaci

C’è anche un ternano al festival reggae tra i più importanti del mondo. Si chiama Daniele Giuliani, il suo nome d’arte è Gillo: parteciperà al Rototom Sunsplash, come detto il più grande festival reggae del continente che quest’anno festeggia i suoi 30 di vita.

Gillo è un habitué di questo festival, ci va dal 2000 e in più occasioni, oltre a esibirsi e portare i suoi brani, ha anche presentato e fatto suonare la musica reggae davanti a migliaia di persone. Di fatto questo festival che si svolge in Spagna conta circa 250mila presenze all’anno con artisti di fama internazionale, delle vere superstar del genere, e richiama gente da ogni parte del mondo.

Ospiti artisti d’eccezione, a cominciare dalla famiglia del grande Bob Marley. Anche quest’anno Gillo sarà dunque presente presentando on stage una sezione dell’evento dedicato alle novità. Per l’occasione ha lanciato il suo nuovo videoclip ufficiale Celebrating Life: sarà l’inno dl festival, un inno gioioso e vibrante creato appositamente per il Rototom Sunsplash. Il video, disponibile su YouTube, secondo l’intento dell’artista, vuole dimostrare che un brano è molto più di una canzone: è un messaggio universale di speranza, unità e gratitudine per la vita, in perfetta sintonia con lo spirito del festival.

Per gli amanti del genere, il reggae festival Rototom Sunsplash rappresenta l’essenza della manifestazione, un festival che non è solo musica, ma anche cultura, attivismo, spiritualità e amore per la vita. Prodotto da Valter Vincenti, produttore reggae e chitarrista della Shengen Clan, storica band di Alborosie, ‘Celebrating Life’ è una fusione di sonorità roots moderne, melodia solare e parole cariche di positività.

La voce calda e sincera di Gillo accompagna l’ascoltatore in un viaggio che attraversa il tempo, le generazioni e le culture. Il videoclip mostra clip girate interamente durante il festival a Benicàssim in Spagna, il video mostra le immagini più iconiche dell’evento: la folla in festa, le performance sul palco, le aree culturali e spirituali, i sorrisi di migliaia di partecipanti da tutto il mondo, costruito come un diario visivo, un’esplosione di colori, suoni e volti, in cui la musica di Gillo si fonde con l’energia collettiva che solo un festival come il Rototom può sprigionare.

Con ‘Celebrating Life’, Gillo non solo rende omaggio a uno dei festival più importanti al mondo, ma ci ricorda anche il potere della musica come forma di resistenza gioiosa. La vita è un dono, un’opportunità. «Celebrare la vita – spiega Gillo – è un atto rivoluzionario, e farlo insieme è ancora più potente».