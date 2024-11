Una giornata al ‘centro dell’Italia’: evento a ponte Cardona

Domenica 24 novembre, dalle ore 10.30 presso il parco archeologico e naturalistico ‘del centro d’Italia – ponte Cardona’ a Narni, si svolgerà una giornata ecologica e culturale. La contesa del titolo di ‘centro d’Italia’ è un argomento che da anni fa notizia, tra Rieti, Foligno, Roma e Orvieto, ma gli studi dell’IGM di Firenze hanno calcolato Narni come centro geografico peninsulare d’Italia. In programma varie attività ludiche incentrate su questo polo naturalistico e culturale del territorio: sarà possibile aiutare per le piccole manutenzioni e la pulizia del bosco e del percorso, effettuare la visita guidata con tour del bosco, realizzare un’esperienza speleologica per scoprire i segreti dell’acquedotto, visitare il mercatino dell’oggettistica. Per il pranzo è disponibile il furgone di Pippele, seguiranno castagne e vino per tutti. Per info, pagina Facebook ‘Ponte Cardona Centro Geografico d’Italia’.

