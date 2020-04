Una poesia per ringraziare i ternani

Riceviamo e pubblichiamo la poesia di una giovane ternana – Jessica Moretti – scritta nel giorno della ‘Liberazione’ e, pur precisando doverosamente che l’emergenza Covid-19 non può dirsi superata, ci tenevamo a far sapere che in città c’è chi ha avuto un pensiero per quanto i ternani hanno fatto e stanno facendo per contribuire a sconfiggere il virus.

Quanto sei bella Terni

Anche ora che siamo tutti fermi

Ti sei vestita di fiori e foglie

Dandoti da fare per riempire tutte quelle strade spoglie.

Quanto sono belli i Ternani

Per strada girano solo 4 cani

Che litighiamo e abbiamo sempre da ridire

Ma ci siamo ben guardati dall’uscire.

E chi l’avrebbe detto che avremmo dato una lezione civica al resto del paese,

Che quando esci e nessuno sa dov’è Terni, devi sforzarti di non essere scortese.

Adesso glielo possiamo dire:

“Terni è quella che ha sconfitto il virus in un mese”.

Siamo fatti con l’acciaio, dalla testa fino al cuore

Non ci spaventa il dovere

Rimanere a casa era un gesto d’amore

Abbiamo difeso i nostri anziani con rigore

Perché vogliamo che ci raccontino ancora tutte quelle storie,

Le tradizioni, le guerre,

le sconfitte e le vittorie

Della città nata dall’acciaio e dal sudore.