Un’estate di sagre in Umbria: calendario fitto e per tutti i gusti

di Gabriele Ripandelli

Dopo due estati di assenza tornano le sagre. L’Umbria da sempre è palcoscenico di tantissime feste popolari, fra quartieri, borghi e frazioni che si caratterizzano per il grande senso di appartenenza. Proprio la possibilità di scegliere dove andare a mangiare piatti tipici e trascorrere un po’ di tempo in allegria, è uno dei segnali del ritorno alla normalità. La pandemia era infatti stata nemica anche delle sagre, luogo dove è impossibile evitare assembramenti considerando lo spirito conviviale che c’è alla loro base.

Un luglio tra spiedo e padelle

Numerose sono state a giugno e altrettante ci saranno fra luglio e agosto, con diverse sagre che devono ancora essere annunciate. In Umbria si sfiorano le 200 feste paesane e luglio, anche da questo punto di vista, è un mese davvero caldo. Si ha l’imbarazzo della scelta sia nel perugino che nel ternano tra spaghettate, arrosti, bruschette, tartufo, dolci e tanti primi e secondi piatti. Di seguito ne riportiamo alcune in una lista che potrebbe essere aggiornata e riproposta. Per tanto potete mandarci le vostre segnalazioni a [email protected]

Nel perugino

Ad aprire il luglio delle sagre è stato Cerqueto (fino al 10) con ‘barbozza’ e carni alla brace. Dall’8 luglio avrà una folta compagnia: a Papiano (fino al 10 e poi dal 13 al 17) ci sono frutti del bosco e specialità tipiche dell’Umbria, a Ripa (fino al 17) il tartufo e a Strettura (fino al 17) la bruschetta e il tartufo. Da metà mese aumenta la scelta. Il 15 si aprono le danze a Fratticiola Selvatica (fino al 24) con lo spaghetto dei carbonai, a Pila (fino al 24) con il peperoncino (prevista anche una gara del mangiatore) a Sant’Enea (fino al 24) tutto di suino. Luglio si chiuderà a Cornetto (dal 21 al 24) con la costata di maiale e Fontignano (dal 21 al 31) con piatti tipici umbri. Si protrarranno, invece, fino all’inizio di agosto (dal 29 luglio al 7 agosto) le sagre a Spina di Campello sul Clitunno con tartufo e altri prodotti tipici, Castiglion Fosco con la festa della torre, edificio del 1500 che sarà visitabile, e a Bettona con l’oca. Da segnalare a Fratticiola Selvatica la rassegna del mulo e del cavallo da soma il 17 luglio.

Nel ternano

A inaugurare luglio nel ternano sono stati Montefranco con arrosticini e birra, Finocchieto con la pappardella e Montecampano di Amelia con fregnaccia ed erbe spontanee: tutte e tre saranno attive fino al 10 compreso. Dall’8 luglio si aggiungeranno Castel dell’Aquila (Montecastrilli) con ‘Castello in festa’ (fino al 1o), Valle di Otricoli con la sagra della fregnaccia e della pizzola (fino al 10) e Penna in Teverina con la festa della birra (8 e 9 luglio). Ad Alviano andrà in scena l’Old wild country fest il 9 e il 10 luglio. Numerose anche le sagre verso la fine del mese: a Guardea con gli arrosticini dal 22 al 31, a Montegabbione il cinghiale dal 20 al 24, diverse specialità locali a Taizzano di Narni dal 23 luglio al 1° agosto in onore al patron Sant’Azio, a Montefranco la pizza sotto lu foco dal 20 al 24 e dal 27 al 31 luglio, a Castellonalto (Ferentillo) con ‘Castellonando’ (23-24 e 30-31 luglio) e le cene itineranti per le vie del borso con serate danzati e infine Itieli (Narni) con le serate medievali del 29 e 30 luglio.

Non esitate a segnalarci altri eventi a [email protected]