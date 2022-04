Unicef e Amatori Podistica Terni unite per i minori ucraini: sport e integrazione

Una collaborazione per aiutare e supportare la comunità ucraina presente sul territorio, in particolare i più piccoli. Protagonisti il comitato provinciale Unicef e l’Amatori Podistica Terni, rappresentati rispettivamente dai presidenti Giancarlo Giovannetti e Luca Moriconi: venerdì pomeriggio al camposcuola Casagrande c’è stata l’inaugurazione della liaison. Sport, integrazione e tentativo di far respirare ad un gruppo di giovanissimi arrivati in città dalle zone di Lutsk, Poltava e Ivano-Frankivs’k.

VIDEO – HALYNA E L’AIUTO PER I PICCOLI UCRAINI

Sport ed integrazione

Con la società gialloblù si stanno allenando – gratuitamente – cinque giovani ucraini giunti in città per sfuggire al conflitto in corso ormai da quasi due mesi. Non conoscono la lingua ma c’è chi li sta aiutando nel percorso di integrazione con i coetanei italiani, Halyna Zhoranets, originaria di Lutsk e da anni a Terni come infermiera del reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Santa Maria’. Non ci ha pensato troppo quando si è trattato di mettersi a disposizione per dare supporto ai ragazzi: «Orgogliosa – spiega mentre i piccoli si allenano – di poter aiutare il mio Paese. Ho contattato le famiglie ucraine attraverso il dottor Giovannetti e si è proposto di far frequentare gratuitamente un campo sportivo. Qualcuno di loro ancora non è andato a scuola per diversi motivi, ma è molto importante che si inseriscano per fare sport e attività sociale. Così imparano la lingua e forse ‘guariranno’ forse da queste ferite. Grazie al popolo italiano ed a quello ternano per l’aiuto al mio Paese». Infine un pensiero ai cinque piccoli ucraini giunti in città: «Sono figli fortunati riusciti a scappare, spero che avranno un futuro migliore».

‘Cambiamo aria’. Il 1° maggio evento a Stroncone



Il patto tra la sezione territoriale dell’Unicef e l’APT prende piede nell’ambito della campagna ambiente ‘Cambiamo aria’ che si terrà in tutta Italia tra il 22 ed il 27 maggio, con il coinvolgimento anche del Comune di Stroncone: l’obiettivo è promuovere una più consapevole sensibilizzazione ambientale. In tal senso il 1° maggio è stata organizzata ai Prati di Stroncone la ‘camminata Unicef’ per la pace ed i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: «Verranno compilate dai ragazzi e dagli adulti la mappe del benessere destinate a riconoscere i punti verdi (che generano benessere in loro) e i punti grigi (che non favoriscono il loro benessere) nell’ambiente esplorato. L’evento è destinato a testimoniare la vicinanza alla comunità ucraina locale che è stata invitata a partecipare per promuovere la relazione e la socializzazione tra i nostri popoli in questo difficile momento storico». L’evento odierno ha invece al centro dell’attenzione la disponibilità ad i minori ucraini per lo svolgimento delle attività ginnico sportive gestite dall’APT.