UniPg, tre studenti di odontoiatria brillano al congresso a Bologna

Il 29° congresso nazionale del collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche, che si è svolto a palazzo ‘Re Enzo’ a Bologna dal 7 al 9 aprile, ha visto la partecipazione e la vittoria di tre studenti di odontoiatria e protesi dentaria dell’università degli Studi di Perugia, su più di 700 poster in gara.

I riconoscimenti

Francesca Masciotti, originaria di Foligno, ha vinto la sezione di materiali dentari, come miglior poster, presentando un poster dal titolo ‘Nuova resina proteica Pa12: caratterizzazione con Dma della tecnica additiva vs tecnica di fresatura’. Due menzioni d’onore sono state, invece, assegnate a Gian Piero Pancrazi, originario di Perugia, nella sezione di gnatologia, con il poster ‘Gnatologia e sport: nuove tecnologie nell’analisi multidisciplinare’ e a Paolo Betti, originario di Torrita di Siena, nella sezione di prevenzione e igiene dentale, con il poster ‘Analisi metagenomica del microbiota orale e intestinale tramite sequeziamento Ngs in bambini con carie: ruolo del probiotico’.