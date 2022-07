Uno scrittore ternano vince il premio Demetra: gioia per Arjuna Cecchetti

È uno scrittore ternano il vincitore del premio Demetra all’Elba book festival 2022 per la letteratura ambientale, nella categoria narrativa e libri per ragazzi. Si tratta di Arjuna Cecchetti: si è imposto grazie al romanzo ‘Non pensarci due volte’.

Il perché

La giuria ha spiegato che Cecchetti ha «dato una rappresentazione quanto mai efficace e lontana da stereotipi di una parte del nostro Paese in cui il rapporto tra gli abitanti e il territorio, per come si è sviluppato storicamente, si snoda all’insegna di una convivenza tutt’altro che facile ma tuttavia possibile, che l’autore implicitamente indica come modello da salvaguardare per il futuro». Il romanzo è stato tra i segnalati dell’edizione 2020 del Premio Italo Calvino ed è entrato nella fase finale del premio letterario Severino Cesari 2022.