Vaccini, Locatelli risponde a Crisanti: «Sconcertante»

Non usa mezzi termini il professor Franco Locatelli per rispondere, pur senza citarlo, al collega Andrea Crisanti che venerdì mattina, intervistato da Radio 105, ha affermato che non si sottoporrebbe subito al vaccino contro il Covid perché dubbioso sulla velocità del percorso impresso a passaggi di solito ben più lunghi, che durano anni: «I profili di sicurezza dei vaccini che verranno resi commercialmente disponibili, hanno seguito, stanno seguendo e seguiranno una serie di step ineludibili garantiti dalle agenzie più importanti. Per questo ritengo certe dichiarazioni di colleghi semplicemente sconcertanti. In un Paese che già di per sé si connota qualche volta per qualche perplessità, dubbio o addirittura ostilità a considerare strategie vaccinali, è bene ricordare sempre la responsabilità di affermazioni che possono avere riverbero negli altri. I vaccini che saranno disponibili in Italia avranno caratteristiche di sicurezza assolutamente rispondenti alla tutela di un individuo».

