Vaccini Terni, hub ‘Casagrande’: si cercano volontari

Necessità – in particolar modo – di trovare persone disposte a prestare servizi gratuiti di accoglienza, accompagnamento e aiuto nella verifica della modulistica e documentazione prima della fase della visita medica che coinvolge il personale dei servizi competenti. Per questo motivo il Cesvol si è attivato per la ricerca di volontari in supporto all’hub vaccinale ‘Casagrande’ di Terni: c’è la raccolta di adesioni al fine di agevolare il lavoro degli operatori sanitari coinvolti nella campagna di vaccinazione.

La modalità

«I volontari, suddivisi in due turni giornalieri (mattina e pomeriggio), saranno forniti – sottolinea il Cesvol – di dispositivi di protezione individuale e dovranno essere maggiorenni. Si può inviare la propria disponibilità per il periodo 15 giugno – 31 luglio, compilando il modulo accessibile tramite link dal sito www.cesvolumbria.org oppure contattando il Cesvol al numero 0744 812784 o all’indirizzo email: [email protected]».