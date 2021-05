Vaccini, over 80: ciclo completo per il 68%. Fascia 70-79 al 10%

Sfiora il 70% la percentuale di over 80 in Umbria ad aver completato il ciclo vaccinale. Questo il dato del governo aggiornato alle 17 di venerdì 8 maggio: in attesa della prima dose restano in poco più di 11 mila, il 13,55%.

Over 80 e fascia 70-79

Sempre per gli over 80 ad aver ricevuto la prima dose sono in oltre 74 mila (86,45%, era l’83,83%). Per quel che concerne la fascia 70-79 ciclo vaccinale completo per il 10,47%, prima somministrazione per il 60,26% della popolazione (era il 50,48% la scorsa settimana, media italiana del 14,06%); restano in attesa di iniziare in poco più di 38 mila, quasi il 40% sul totale (la media nazionale è del 31,14%).

Ospiti Rsa e personale sanitario

Già da tempo prima dose per tutti (100%), ciclo vaccinale completo per l’83,34% (media nazionale dell’81,05%). Passando al personale sanitario è stata somministrato il primo vaccino all’89,51% della popolazione, ciclo completato per il 74,70% contro una media italiana dell’81,28%; restano in attesa di iniziare in 3.218 (10,49%, media italiana di poco superiore al 4%).

Personale scolastico

Alle 17 di venerdì 7 maggio il 68,60% ha ricevuto la prima dose, mentre il ciclo vaccinale è completo per 474 soggetti (l’1,67% sul totale, la media nazionale supera il 5%). Il 31,40% resta in attesa di iniziare.