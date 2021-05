Vaccini Umbria, over 50: somministrazioni da inizio giugno

Ancora un cambio in corsa in merito alla programmazione delle vaccinazioni in Umbria. La novità arriva dopo le indicazioni del commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo: si inizia a parlare di over 50 anche sul territorio regionale.

L’obiettivo e le tempistiche



La Regione Umbria – a spiegarlo è il commissario per l’emergenza Covid Massimo D’Angelo – «sta riorganizzando la programmazione delle agende vaccinali sulla base degli approvvigionamenti previsti, in modo da iniziare anche la prenotazione degli over 50 da metà maggio e l’inizio delle vaccinazioni dai primi di giugno». In corso il lavoro per garantire anche «la pianificazione e la vaccinazione dei soggetti di età compresa tra i 69 e 60 anni e dei fragili appartenenti alle categorie 3 e 4 delle tabelle ministeriali, ai quali sarà somministrato una tipologia di vaccino differente da quello indicato per i cinquantenni e over 50». Ulteriori precisazioni sulla rimodulazione della campagna vaccinale sono previste nella prossima settimana.