Valfabbrica, divelta ancora la croce di Coccorano

Era già successo dieci giorni fa, è accaduto di nuovo. La croce di Coccorano, sulla via di Francesco, nel territorio comunale di Valfabbrica, è stata nuovamente portata via da ignoti. Dieci giorni, giovedì santo, fa l’avevano ritrovata alcuni residenti a un centinaio di metri dal suo luogo d’elezione, dove era stata collocata una decina di anni fa. Ora è nuovamente scomparsa. E nuovamente è stata sporta denuncia.

Il sindaco: «Troveremo i responsabili»

«L’ho saputo da alcuni concittadini, ho visto le foto – ha dichiarato a ‘La Nazione’ il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli – quello è un luogo di fede, un passaggio fisso per i tanti pellegrini che si incamminano lungo la Via, possiamo dire il benvenuto di Valfabbrica a chi arriva a piedi. Un posto a cui siamo legati. Era un crocifisso semplice, non è quello il punto fondamentale. Non è il su rilievo artistico o storico. Lo è di più il legame, il valore che ha per noi. Ci attiveremo per capire quello che è successo e chi è stato a farlo. Per questo avvieremo delle indagini con la polizia locale e coinvolgeremo sicuramente i carabinieri della stazione per degli accertamenti. Faremo il possibile per arrivare fino in fondo. Appena sarà possibile, troveremo il modo di ripristinare la croce il prima possibile. È parte della nostra comunità e del nostro patrimonio, merita di tornare al suo posto».