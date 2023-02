Valnerina: in casa ha 18 reperti archeologici. Denunciato 61enne

I carabinieri della Compagnia di Spoleto – in particolare del comando stazione di Cerreto di Spoleto – hanno sequestrato, all’interno di un’abitazione privata, diciotto reperti archeologici di origine etrusca e di provenienza antica della Magna Grecia. L’attività è stata condotta in collaborazione con i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia ed ha portato alla denuncia per ricettazione dell’uomo – un 61enne – che aveva il materiale nella propria disponibilità. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, il 61enne non ha saputo giustificare il possesso dei diciotti reperti, poi sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

