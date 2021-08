‘Valserra summer fest’: nuovi appuntamenti

Torna il ‘Valserra summer fest’. L’area verde attrezzata gestita da coop sociale Alis è immersa tra colline e montagne nella provincia di Terni, con la sua posizione lungo le sponde del torrente Serra, permette di godere del fresco e di aria pulita. All’interno del Centro servizi Valserra ci sono barbecue e tavoli, bar per aperitivi, pranzi e cene, godendo della buona musica. Bipede cultura, il cui obiettivo principale è arricchire l’intrattenimento culturale ed artistico umbro e del centro Italia, ha realizzato un programma ricco di eventi. Dopo gli appuntamenti di luglio, ecco quelli in programma per i primi di agosto.

Il programma di agosto

Mercoledì 4 agosto l’appuntamento è con Niki Buzz. L’artista ha iniziato giovanissimo la sua carriera e può vantare collaborazioni di prestigio assoluto come quella con James Brown che, colpito dalla sua classe lo vuole al suo fianco prima come batterista e poi come chitarrista. Nel suo curriculum ci sono collaborazioni anche con Ike e Tina Turner oltre che con band prestigiose quali Exile, Funkadelic e The Who. Sabato 7, sarà la volta di Marco Rea. il chitarrista ternano dalla voce ‘black’ che attraversa la storia del rock esibendosi One man show. Domenica 8, Waiting for Samantha che presenta un live energetico adatto a tutti, proponendo brani inediti e cover che spaziano tra il funk, il pop, tek house e rock, arricchito da balli hip hop del cantante. Martedì 10, Demian Domínguez band. Demian Domínguez, riconosciuto chitarrista e cantante, è nato in Argentina e in Spagna dal 2002 è un compositore e produttore dei 6 album della banda Demian Band. Ha ricevuto importanti premi ed è costantemente in tour in 11 paesi europei essendo il principale protagonista in diversi festival potendo così ampliare il suo numeroso pubblico. Nelle serate musicale è ovviamente sempre possibile prenotare un tavolo per gli apericena presso il punto ristoro del parco; domenica 15 invece sarà in programma il tradizionale pranzo di Ferragosto.