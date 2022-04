Calci e pugni ad agenti della polfer: denuncia

È entrata nell’edicola della stazione per prendere un biglietto ferroviario e quando si è resa conto che stava arrivando il treno ha reagito in malomodo con l’edicolante. Per poi scagliarsi contro gli agenti della polizia di Stato intervenuti: per la protagonista della vicenda è scattata la denuncia. Il fatto è accaduto ad Assisi.

La reazione

La donna ha iniziato ad inveire contro l’edicolante per far sì che si sbrigasse nell’emettere il titolo di viaggio: accesa discussione e arrivo della polizia ferroviaria. Una volta giunti sul posto gli agenti sono stati colpiti con calci e pugni; in più si sono presi insulti. La protagonista, una volta tornata calma, è stata denunciata: si trattava di una donna nigeriana residente a Terni. Ora è nei guai per oltraggio, resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità.