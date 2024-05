Venerdì a Terni Arianna Meloni per Marco Squarta (FdI)

L’associazione ‘Orizzonti’ organizza per venerdì 24 maggio, alle ore 18 presso il PalaSì a Terni, l’incontro ‘L’Italia cambia l’Europa’ per sostenere la candidatura al parlamento europeo di Marco Squarta (Fratelli d’Italia). L’evento, a cui parteciperanno amministratori locali e regionali della provincia di Terni ed esponenti del Governo nazionale, oltre ai dirigenti locali di FdI, sarà un’occasione di confronto sulle principali tematiche che riguardano il rapporto tra l’Italia e l’Europa e le politiche da mettere in campo per difendere territorio e identità. Concluderà i lavori Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

