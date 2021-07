Via Papa Benedetto III: «Restituire decoro all’area verde»

del circolo Pd ‘Ferriera’ – Terni

Come circolo Pd ‘Ferriera’ abbiamo dato corpo, ormai da qualche mese, ad un’attività di sorveglianza e controllo dello stato degli spazi verdi e ricreativi dei nostri quartieri, nella convinzione che essi siano luoghi di aggregazione fondamentali per grandi e bambini e che svolgano una funzione di estremo rilievo sociale, specialmente nelle periferie. Uno di questi spazi è quella sito in via Papa Benedetto III. L’area si trova in mezzo a numerosi condomini ed è punto di incontro di molte famiglie che vi si ritrovano per socializzare e per far giocare i loro figli. Allo stato attuale presenta numerose criticità che richiedono interventi immediati.

Molti dei giochi, infatti, sono malridotti e non sono tenuti in sicurezza, ci sono i pali portanti delle altalene che non sono ben saldi in terra, le staccionate sono spezzate e accatastate agli angoli del parco, i cestini dell’immondizia sono rotti e si trovano a terra ormai inservibili, la sporcizia è purtroppo molto diffusa e le panchine sono in cattivo stato. Dal punto di vista dell’illuminazione è presente un punto luce non perfettamente funzionante che contribuisce a rendere più insicuro e inaccessibile questo spazio ai residenti e che richiede manutenzione. Crediamo che sia grave mantenere uno spazio aperto alle famiglie in questo stato che va avanti ormai da tempo, non solo dal punto di vista della fruibilità dell’area ma anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza di chi lo frequenta, considerando anche il fatto che molti sono bambini piccoli. Chiediamo, quindi, un intervento rapido e risolutivo per restituire ai residenti del quartiere la piena fruibilità dell’area giochi e la messa in sicurezza dello spazio, perché le periferie sono parte viva della città e meritano la giusta attenzione.