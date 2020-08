Alviano, Sp11: avviati lavori sul viadotto

Lavori di consolidamento per complessivi 350 mila euro sia per la struttura che per il piano carrabile da 300 metri. Riguardano il viadotto sulla strada provinciale 11 ad Alviano e sono partiti negli scorsi giorni: il cantiere sarà attivo fino ad ottobre.

Cosa accade

Per ora gli interventi interessano il pilone di appoggio posto sull’alveo del Tevere. Poi si passerà alle palificazioni e al basamento: sarà rafforzato – spiegano la Provincia – con nuovo calcestruzzo. Prevista inoltre la riqualificazione dell’asfalto sulle carreggiate. «Attualmente, essendo in esecuzione i lavori in alveo, il traffico scorre regolarmente a doppio senso di circolazione ma successivamente verrà istituito il senso unico alternato. Il transito dei veicoli non verrà comunque mai interrotto».