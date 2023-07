Viadotto ‘Contessa’ e galleria adiacente: i lavori giunti al 30% – Le foto

Sono giunti a circa il 30% i lavori sul viadotto ‘Contessa’, lungo la strada statale 452 a Gubbio (Perugia). A riferirlo è Anas che spiega: «Tutto è in linea con il cronoprogramma. Dopo lo smontaggio del vecchio impalcato, ultimato a metà giugno, sono stati eseguiti i rinforzi delle spalle e sono ora in corso le operazioni di rinforzo delle cinque pile esistenti. Ad agosto sarà quindi avviata la posa in opera del nuovo impalcato metallico». Proseguono intanto anche i lavori di ripristino strutturale della galleria adiacente. «In particolare – chiarisce Anas – sono stati ultimati gli interventi sulle fondazioni e sono in corso le operazioni per la realizzazione della nuova struttura interna. A seguire sarà realizzata la parte elettrica e impiantistica».

LE FOTO