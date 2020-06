‘Viaggia in Italia’ promuove l’Umbria

Dal 9 al 12 giugno la Regione Umbria sarà una delle prime tappe del progetto itinerante ‘Resta a casa – Viaggia in Italia’ per il rilancio del comparto turistico nazionale, ideato e auto finanziato da Sabrina Barbante e Miriam Chilante al quale si unisce attivamente la blogger toscana Francesca Giagnorio.

Si riparte

La fase 3 di ‘Resta a casa – Viaggia in Italia’ parte da dove tutto è iniziato, ben prima del lockdown: la riflessione di due travel story teller di professione su quanto il comparto turistico italiano avrebbe sofferto nei mesi a venire. Nasce così l’idea di un progetto per invitare follower e lettori di influencer e blogger a viaggiare in Italia in modo sostenibile e scoprendo i territori meno noti e, al contempo, raccontare tramite format video e interviste, come gli operatori del comparto turistico stanno vivendo questo momento difficilissimo.

Passi avanti nonostante il periodo

Il lancio dell’iniziativa è stato fatto tramite Instagram quattro giorni prima del lockdown. Tuttavia, dopo l’inizio delle restrizioni il progetto non si è bloccato ma ha visto la crescita, intorno alla gallery Instagram @restaacasa_viaggiainitalia, di un movimento di persone ansiose di raccontare l’Italia e i suoi territori, condividendo foto e usando l’hashtag #restaacasa. Anche molti content creator professionisti hanno aderito all’iniziativa creando dei contenuti per il portale www.viaggiainitalia.org che oggi al suo interno racconta itinerari e operatori del comparto turistico. Tutti i content creator coinvolgono attivamente le loro community su tutti i social per raccontare gli itinerari e le storie degli operatori.

Tocca all’Umbria

È dunque finalmente partito un tour che porterà le tre blogger e poi i content creator di ogni regione attraverso le regioni d’Italia. Dal 9 al 12 giugno Miriam, Sabrina e Francesca saranno anche in Umbria, per raccontare tramite live, video, foto e articoli anche il territorio e le sue unicità. La scoperta delle peculiarità umbre verranno raccontate partendo da Gubbio. Qui le travel blogger incontreranno la video maker e performer creativa Viola Capotosti e la fashion e beauty blogger e giornalista Valentina Ottaviani. Tutto il gruppo sarà accolto dall’agriturismo La Panoramica per poi seguire i percorsi nelle botteghe artigiane di Gubbio guidate dall’ente Umbria Marche (umbriamarche.com). Non mancherà l’esperienza enogastronomica della caccia al tartufo con Alfredo Sebastiani dell’agriturismo Castello di San Vittorino, che offrirà anche un aperitivo a base di prodotti tipici. Il secondo giorno sarà guidato da Umbria Tours (umbriatours.weebly.com) e dal tour promoter Danilo Mariucci alla scoperta di Perugia, con visita alla città e ai suoi segreti e con un momento esperienziale e degustativo alle Cantine Goretti. Giovedì 11 giugno tappa a Piediluco, accolti dalle atmosfere fiabesche dell’hotel del Lago, dove sarà anche possibile assaggiare e dunque raccontare le specialità di cucina lacustre del ristorante La Vista. Venerdì 12 l’Italia conoscerà dai racconti delle blogger Narni e Narni Sotterranea. Il ristorante Gattamelata è protagonista delle narrazione enogastronomica di questa tappa, che avrà come guida e voce narrante il promotore territoriale Mauro Belvedere.