Sanità, presidio in piazza a Perugia: la protesta – Video

«Riprendiamoci il diritto alla salute. Il disastro nella gestione della crisi sanitaria in Umbria è conseguenza diretta dello smantellamento della sanità pubblica e della medicina di prossimità e prevenzione». Questo il messaggio che sabato pomeriggio ha accompagnato il presidio in piazza Italia a Perugia per protestare contro le politiche regionali e nazionali per fronteggiare l’emergenza Covid-19: «Ad un anno dalla pandemia – spiega uno dei giovani partecipanti all’iniziativa – questa è la nostra risposta. Ci sono problemi in tutti i fronti. Negli anni si è disinvestito sulle strutture periferiche della sanità. Niente assunzioni negli ospedali e pochi investimenti. Raccogliamo le voci di chi ha attività, è disoccupato o precario. Non c’è stata una vera risposta dalle istituzioni: per la fame non c’è vaccino, vogliamo sopravvivere e non morire in questa pandemia».

