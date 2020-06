Condividi questo articolo su

















«Gli approfondimenti tecnici hanno evidenziato la necessità di un intervento urgente di ripristino strutturale su uno degli elementi». Con questa frase l’Anas lunedì ha disposto l’immediata chiusura al traffico – leggero e pesante – dei 210 metri del viadotto Montoro, lungo il raccordo Terni-Orte. Situazione non semplice da gestire per la viabilità, specie considerando – come ha affermato l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche – che il guaio durerà mesi.