Vigili del fuoco Terni: «Prese le decisioni giuste»

Giudizio positivo espresso da Fp Cgil e Uilpa vigili del fuoco – rappresentati il primo da Giorgio Lucci e Marco Malatesta e, il secondo, da Nicola Ridarelli – sui contenuti del protocollo di sicurezza Covid e sulle misure a tutela del personale e dei cittadini nel comando provinciale di Terni dei vigili del fuoco. Nell’incontro tenutosi mercoledì si è discusso nel merito del protocollo predisposto dal comando e si è convenuto sull’importanza della costituzione del comitato di verifica, composto dal medico competente e responsabile della sicurezza, insieme ai rappresentanti sindacali.

«Nessun contagio, segno di efficienza»

«Giova ricordare – affermano Cgil e Uil – come il comando di Terni non abbia registrato alcun caso di contagio, segno di una positiva attenzione nel predisporre da parte della direzione tutte le misure anti contagio, e del personale operativo, tecnico, amministrativo che con diligenza e scrupolosità ha prestato la massima attenzione e collaborazione continuando a fornire il soccorso e collaborando anche nella consegna dei pasti nelle ‘zone rosse’ e nelle misure di sanificazione. Positive sono anche la modalità di riapertura degli uffici, nei quali pur rispettando il distanziamento sociale, viene effettuata una rotazione del personale, senza però rinunciare ad un consistente utilizzo di lavoro agile».

Esigenze strutturali

Nel corso della riunione è anche emersa la volontà delle parti di operare affinché nella struttura di Terni si possano effettuare alcune ristrutturazioni architettoniche nei servizi comuni, quali camerate e bagni, per predisporre la caserma in funzione strutturale anti Covid. È attualmente in corso la costruzione di una nuova caserma per il distaccamento di Amelia, mentre ad Orvieto si sta lavorando per far partire una apposita gara di appalto.

Personale in arrivo per Amelia e Orvieto

Sul piano delle dotazioni organiche sono previsti nuovi arrivi di personale – circa 18 unità – da destinare ai distaccamenti di Amelia e Orvieto. «Sappiamo quanto importante è il servizio che erogano i vigili del fuoco, nei confronti dei cittadini e imprese, sia nelle emergenze che nel quotidiano – affermano i due sindacati -. Poter riscontrare che la caserma di Terni è nelle migliori condizioni per garantire il servizio anche in questa emergenza è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione».