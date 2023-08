Tutto pronto a Villa Pitignano di Perugia per il tradizionale appuntamento con la sagra del baccalà e dei prodotti tipici umbri. Gli eventi sono in programma da venerdì 25 agosto a domenica 3 settembre tra gastronomia ed eventi musicali (a fianco il programma). L’organizzazione è in mano alla pro loco territoriale.

Condividi questo articolo su