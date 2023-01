Villaggio Matteotti: «Abbandonati fra buche come crateri»

Senso di abbandono, degrado, strade malmesse: non proprio confortante il quadro per alcuni residenti di Villaggio Matteotti che hanno inteso segnalare la situazione di via Irma Bandiera – ma che riguarda anche altre strade della zona – e le condizioni generali del quartiere. «Esistiamo anche noi, speriamo che qualcuno se ne accorga e intervenga. Perché il contesto è decisivo anche per sicurezza, vivibilità e tutta una serie di aspetti che abbracciano tutte le generazioni, dai più piccoli agli anziani. Chiediamo di essere ascoltati e che qualcuno intervenga».

