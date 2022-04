Vino eccellenza umbra: ‘Nero su Bianco’ ne parla

Il vino dell’Umbria: una risorsa, tante opportunità per l’economia regionale. La conferma avuta anche nell’ultima edizione di Vinitaly a Verona, non solo per il numero dei visitatori degli stand umbri, quanto per gli ordini raccolti dai produttori. il tema sarà al centro della trasmissione ‘Nero su Bianco’ che, condotta da Laurent De Bai, andrà in onda martedi 19 aprile alle ore 21 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre9 e in streaming su www.umbriapiu.it. Saranno ospiti Massimo Sepiacci (presidente Umbria Top Wines), Sara Goretti (Cantine Goretti), Giovanni Dubini (presidente Movimento turismo del vino) e Francesco Strangis (Cantine Chiorri). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

