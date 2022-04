‘Vivi San Gemini’ tra cibo, divertimento e tradizioni locali

Un fine settimana all’insegna del divertimento, del buon cibo e delle tradizioni locali in uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’, pronto ad accogliere chiunque desideri festeggiare il week-end del 1° maggio con la prima edizione del ‘Vivi San Gemini’.

La terza edizione della ‘Mostra-scambio auto e moto d’epoca’, nata dalla collaborazione tra il Motoclub San Gemini e la Pro loco di Cesi, quest’anno, per volere del sindaco Luciano Clementella, che ha offerto il patrocinio del Comune, la mostra cambia location e si sposta dal parcheggio dello stabilimento delle Acque minerali al ‘Campo della Giostra’, appena fuori le mura del borgo medievale. Il ‘trasloco’, accolto positivamente dagli organizzatori, ha consentito di creare una collaborazione tra il paese e l’evento promosso dal Motoclub, sinergia da cui è nata l’idea di ‘Vivi San Gemini’, un unico evento in cui, oltre alla Mostra, saranno incluse altre manifestazioni, come l’esposizione canina organizzata dalla Pro loco domenica pomeriggio in piazza San Francesco. Il gruppo Infioratori, inoltre, offrirà il suo contributo realizzando sotto gli occhi dei passanti un quadro a tema, iniziando a lavorare già dal sabato mattina subito dopo le manifestazioni dedicate alla Pace a cura delle comunità scolastiche di San Gemini ed Acquasparta. L’opera sarà ultimata per l’ora dell’aperitivo organizzato in piazza San Francesco, dove espositori di prodotti artigianali ed agro alimentari del territorio faranno degustare le loro specialità allietando l’atmosfera con musica dal vivo.