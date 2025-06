‘Vivi Terni, la città contemporanea sperimenta nuovi futuri’. Un percorso da oltre 10 milioni di euro che è finito mercoledì sul tavolo della giunta Proietti: c’è il via libera allo schema di convenzione tra Regione e Comune per l’attuazione del programma di sviluppo urbano dell’ente. Firmano il direttore regionale Luigi Rossetti e la stessa presidente di palazzo Donini.

LA CONVENZIONE REGIONE-COMUNE

Si tratta di un documento che definisce i reciproci impegni. Di mezzo ci sono un bel po’ di fondi del Fesr e dell’Fse 2021-2027; in sintesi si parla di Agenda Urbana e per ciò che concerne Terni la dotazione complessiva per lo Psus (Programma di sviluppo urbano sostenibile) è da 12,8 milioni di euro. Palazzo Spada cofinanzia per 2,1 milioni rispetto al totale.