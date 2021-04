Volley, Simone Santi chiude una carriera straordinaria

Continua a frantumare un record dietro l’altro l’arbitro tifernate di pallavolo Simone Santi. Nato e residente a Città di Castello, Santi è il direttore di gara di volley in attività ad aver arbitrato più finali del campionato italiano di volley. Martedi 20 aprile il fischietto altotiberino dirigerà Novara – Conegliano, gara 2 della finale scudetto del campionato femminile, che potrebbe consegnare lo scudetto a Conegliano: per Santi sarà la sua 18° finale scudetto. In Italia ha diretto in serie A 619 gare delle quali 547 in A/1 e 111 gare di play off. A livello internazionale ha arbitrato oltre 100 match di Champions League, 3 Mondiali Maschili Seniores, tra le quali la finale Brasile-Cuba, 3 finali di European League, le Olimpiadi di Londra, una finale del campionato Mondiale per Club, Due World Cup ed una Grand Champions Cup. «Ancora una volta come è accaduto piacevolmente in tanti anni di carriera dell’arbitro tifernate fra i più titolati al mondo, seguiremo con passione e orgoglio la finale scudetto in programma domani a Novara. Grazie a Simone Santi il nome e l’immagine della nostra bellissima città ha fatto il giro di tutti i palazzetti a livello internazionale. Lo sport è uno straordinario veicolo di promozione del territorio», il commento dell’assessore allo sport, Massimo Massetti. La gara vedrà impegnati anche il secondo arbitro Ilaria Vagni di Perugia ed il terzo – anche lui perugino – Massimo Rolla.

