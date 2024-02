Weekend ‘su di giri’ al CLT fra cultura, musica, e sport. C’è il numero uno del padel

Nel mese valentiniano prosegue a pieno ritmo ‘CLT LOVE U’, il cartellone di eventi dedicati al santo patrono promosso dal CLT con il sostegno di Arvedi-AST. Il prossimo weekend tanti gli appuntamenti in calendario, a partire da sabato 24 febbraio quando alle ore 18 è prevista la presentazione del libro ‘I grandi misteri della fisica spiegati dalla scienza’ di Matteo Benedetto e Lorenzo Pizzuti, edito da Espress Edizioni. Lorenzo Pizzuti, giovane divulgatore scientifico di Terni, si è distinto in cosmologia e fisica in Italia e all’estero ed è attualmente ricercatore universitario presso l’università degli Studi di Milano-Bicocca. Domenica 25 febbraio a ricordare San Valentino sarà il padel con l’arrivo in città di Tolito Aguirre, riconosciuto all’unanimità dagli addetti ai lavori come il più talentuoso giocatore di padel al mondo. L’atleta attenderà tifosi ed appassionati dalle 10 alle 18 alla Padel Arena di via Muratori per sfoderare i suoi colpi magici. Tolito, all’anagrafe Leonel Daniel Aguirre, classe 1997, è nato a Buenos Aires e risiede a Torreòn (Messico). Nel corso della sua carriera ha costruito un’incredibile popolarità: con all’attivo 153 mila followers su Instagram è di gran lunga il giocatore di padel più amato, una disciplina che non è solo agonismo ma si sta affermando sempre più come uno sport capace di offrire avvincenti momenti di spettacolo e intrattenimento. L’ingresso è libero e gratuito. In concomitanza con l’esibizione di Tolito anche gli appassionati di racchette avranno il loro spazio: dalle 10 alle 18 si svolgerà ‘Sottorete per Amore’, gara triathlon di tennis, padel e pickleball. Per tutti i partecipanti una dolce sorpresa e la possibilità di essere estratti per giocare con Tolito. Infine nel pomeriggio di domenica alle ore 17.30, presso la biblioteca del CLT, intermezzo musicale con ‘Rapsodia in blu’, pianoforte a quattro mani con i maestri Franco Fabiani e Bruno Erminero. In programma musiche di Piazzolla e Gershwin. Gli eventi di ‘CLT LOVE U’ proseguiranno fino a sabato 16 marzo. Per il programma completo https://www.circololavoratoriterni.it/event, i canali social CLT oppure info al 345.5989038.

