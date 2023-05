‘XX Giugno Festa Grande’: calendario ricco di eventi

Martedì mattina presso la sede della Società di Mutuo Soccorso, in via dei Priori 32 a Perugia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi di ‘XX Giugno Festa grande 2023’ in programma da 1° al 27 giugno. La manifestazione è giunta al settimo anno e non avverte la crisi, anzi il programma si arricchisce anno dopo anno con un un significativo aumento di associazioni cittadine che aderiscono e vi lavorano con quelle che inizialmente lo hanno promosso. A relazionare il programma erano presenti Primo Tenca (Soc. Mutuo Soccorso), Stefano Vaelli (Vivi il Borgo), Fabrizio Croce (Borgo Bello) , Giovanni Brozzetti (FFamiglia Perugina), Renzo Zuccherini (Società del Bartoccio). Per tutto giugno sono previste due mostre, una allestita dal museo del giocattolo nella sua vetrina di via Oberdan che apre mercoledì, dove saranno esposte ricostruzioni fatte a mano dei luoghi del XX Giugno. La seconda presso la nuova sede di Vivi il Borgo in Porta Sant’Angelo, su progetti per Perugia rimasti nel cassetto in data del 4 giugno. Si svolgeranno due importanti conferenze su due temi molto interessanti: la prima sulle città di Perugia per fare il punto sul futuro, un’altra sul rapporto tra i benedettini di San Pietro e il XX Giugno, che si terrà in un luogo di grande suggestione, come la Rocca benedettina di Sant’Apollinare. Poi il calendario prevede spettacoli teatrali e musicali (dove non mancherà allo spettacolo de La Ballata del XX Giugno all’arena di Borgo Bello con Mirco Bonucci, Roberto Checchetti, Francesca Lisetto) e presentazione di libri e altro ancora. XX Giugno è l’evento identitario per la città di Perugia in cui contribuiscono, nei giorni prima e dopo la ricorrenza, attività di approfondimento culturale, testimonianza storica d’ispirazione civica, momenti di socialità e convivialità nel segno della solidarietà e dell’inclusione. C’è da ricordare che la manifestazione si basa interamente su iniziative gestite dal volontariato e sull’autofinanziamento da parte dei membri del comitato di associazioni che anno dopo anno è cresciuto attorno al nucleo fondatore, Società di Mutuo Soccorso, Famiglia Perugina, Società del Bartoccio, Circolo ARCI Ponte D’Oddi o sulla sottoscrizione per il sostegno finanziario, come è accaduto lo scorso anno, tramite crowdfunding.

