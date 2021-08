Tutto pronto per la XXXV° edizione del Todi Festival, in programma dal 28 agosto al 5 settembre. La presentazione si è svolta giovedì pomeriggio nella sala del consiglio: si inaugura con il debutto teatrale firmato da Walter Veltroni e si chiude sulle note di Loredana Bertè.

Il main stage

Una ricca serie di appuntamenti attende il pubblico del Teatro Comunale. Ad aprire il Festival, sabato 28 Agosto, alle ore 21, il debutto nazionale de L’inizio del buio di Walter Veltroni, regia di Peppino Mazzotta, con Giancarlo Fares e Sara Valerio. L’incontro di due storie fortemente radicate nella memoria degli italiani che, caso ha voluto, si sono svolte negli stessi giorni: la vicenda di Alfredino Rampi e quella di Roberto Peci. La mano di Walter Veltroni guida un racconto emozionante e coinvolgente a due voci che chiede di riflettere sull’ingresso prepotente della televisione nelle nostre vite. Domenica 29, ancora un debutto nazionale sul palco del teatro Comunale, alle ore 21, con Boomerang – Gli illusionisti della danza: autore e coreografo Cristiano Fagioli, con Cristina Ledri, Alessandra Odoardi, Chiara Pagano, Francesca Benedetti, Giovanni Imbroglia, Marco Mantovani, William Mazzei e Jonathan Castillo. RBR Dance Company Illusionistheatre, attiva da anni con progetti artistici volti a sensibilizzare verso il rispetto per l’ambiente, presenta la sua nuova produzione: un viaggio onirico che, supportato da scelte registiche altamente ipnotiche, l’uso magistrale di luci e da musiche evocative, inizia con la comparsa della vita sulla terra e la nascita dell’uomo, sviluppandosi poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano.

Lunedì, martedì e mercoledì

Si torna alla prosa lunedì 30 Agosto, sempre al teatro comunale alle ore 21, con il debutto nazionale de La febbre di Wallace Shawn, con la regia di Veronica Cruciani e Federica Fracassi protagonista. Il monologo propone un’elaborata denuncia del capitalismo globale, feroce e ironicamente divertente, messa in bocca a una donna benestante, consapevole di ogni paradosso, mentre guarda indietro a una vita agiata resa possibile dalla povertà degli altri. Si prosegue con la prosa martedì 31 Agosto, alle ore 21 al teatro Comunale di Todi, con il debutto nazionale de La vespa, testo inedito firmato da Morgan Lloyd Malcolm, con la regia di Piergiorgio Piccoli. Sul palco Guenda Goria, di nuovo a Todi Festival dopo il successo de La pianista perfetta, insieme a Miriam Galanti. Enrica e Carla, le protagoniste di questo pungente thriller psicologico, non si vedono dai tempi della scuola. Le loro vite hanno avuto dei percorsi molto diversi: Carla vive alla giornata, mentre Erica è una donna in carriera. Sono in un bar, bevono tè e intrattengono una strana conversazione fino a quando Erica non estrae una borsa contenente una considerevole somma di denaro: la ricompensa per un’inaspettata richiesta. In prima nazionale, mercoledì 1 Settembre sarà la volta di Emigranti di Sławomir Mrożek, in scena alle ore 21 al Teatro Comunale di Todi, con la regia di Claudio Jankowski e il testo di uno dei maggiori drammaturghi della Polonia e dell’Europa Orientale affidato all’interpretazione di Riccardo Barbera e Roberto D’Alessandro. Sławomir Mrożek scrive il suo capolavoro nel 1974 e in parte racconta la sua personale vicenda di emigrato nella dura Parigi. Questa biografia drammaturgica riporta in scena due personaggi senza nome, AA, XX, con evidenti richiami all’accattivante Teatro dell’Assurdo.

Si prosegue

Giovedì 2 settembre ancora un debutto nazionale, in programma alle ore 21 sul palco del teatro comunale, con E.T._ L’incredibile storia di Elio Trenta firmata Luigi Diberti e Gianmario Pagano, con la regia di Francesco Frangipane. Sul palco Luigi Diberti, accompagnato dalle musiche dal vivo di Raffaele Toninelli. Un’occasione doverosa per conoscere questo sconosciuto ragazzino umbro, vissuto un secolo fa e scomparso troppo presto; giovanissimo sognatore, curioso e intraprendente emblema della genialità italiana. Nato a Città della Pieve nel 1913 e morto all’età di 21 anni, Elio Trenta ebbe comunque il tempo di inventare e registrare il primo brevetto del “rapportatore di velocità per macchine in genere” ovvero del popolarissimo cambio automatico. Venerdì 3 settembre, spazio alla valorizzazione dello splendido Chiostro di San Fortunato dove alle ore 21.00 andrà in scena, in esclusiva regionale, Gola e altri pezzi brevi di Mattia Torre, letti da Valerio Aprea. I tre monologhi dell’affermato autore, Gola, Colpa di un altro e Yes I can oltre a uno stralcio di In mezzo al mare, verranno proposti da Aprea in un assolo spietato ed esilarante al tempo stesso, che fotografa un paese votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per Figli, l’ultimo film scritto da Torre. Si torna al teatro comunale sabato 4 settembre con lo spettacolo, in esclusiva regionale, Storie della buonanotte per bambine ribelli. Tratto dall’omonimo best-seller di Elena Favilli e Francesca Cavallo, vede in scena Margherita Vicario accompagnata dalle musiche dal vivo dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta dal Maestro Enrico Fink. C’era una volta… una principessa? Macché! C’era una volta una bambina che voleva andare su Marte. Ce n’era un’altra che diventò la più forte tennista al mondo e un’altra ancora che scoprì la metamorfosi delle farfalle. L’attrice e cantautrice Margherita Vicario dà voce a scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef… Esempi di coraggio, determinazione e generosità per tutti i giovani sognatori.

La chiusura

Grande chiusura, domenica 5 settembre alle ore 21, nella splendida cornice di piazza del Popolo, con Loredana Bertè e il suo Figlia di… Summer Tour 2021, in esclusiva regionale. Dopo l’apprezzatissima esibizione sul palco dell’Ariston a Sanremo e il lancio del singolo “Che sogno incredibile” che la vede protagonista con Emma Marrone, l’artista è felicissima di tornare sul palco con un selezionatissimo tour che attraverserà tutta la penisola e impaziente di rimettere in moto l’intera macchina della musica dal vivo per assaporare, insieme alla sua band e a tutti i tecnici, l’abbraccio del pubblico. «Alla sua quinta edizione, Todi Festival torna con Todi Off, la seguitissima rassegna – viene sottolineato – di teatro e danza contemporanei orientata sin dalla sua nascita alla formazione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento al teatro di ricerca. A cura di Teatro di Sacco, diretto da Roberto Biselli con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, Todi Off si articolerà in otto giornate con sei spettacoli – di cui cinque debutti assoluti e un’anteprima nazionale – e altrettanti incontri di formazione rivolti agli spettatori, che ogni mattina si ritroveranno per commentare quanto visto la sera precedente. Ad arricchire la sezione Off, l’incontro pubblico Se non ora, quando? sulle “funzioni” della scena contemporanea in Italia, in programma Martedi 31 Agosto e coordinato da Viviana Raciti».

Masterclass e laboratori

Sono ben quattro gli appuntamenti, tra Masterclass e Laboratori, in programma presso lo splendido Palazzo del Vignola: dal 30 agosto al 3 settembre Francesca Della Monica condurrà La voce scenica che avrà come tema l’esplorazione dell’azione vocale in relazione allo spazio scenico e alla sua gestualità, come fenomeno antropologico e performativo. Dal 29 agosto al 2 settembre, Liv Ferracchiati tornerà Todi Festival con la Masterclass Mi fa male l’autofiction rivolta a drammaturghi, drammaturghe, attori, attrici, performer o registi orientati alla scrittura, desiderosi di dare una risposta a domande quali Cosa trasforma l’esperienza in arte? Quale è la differenza tra l’essere un autore e raccontare i fatti propri? E ancora, Dal 29 Agosto al 2 Settembre, Enzo Vetrano e Stefano Randisi condurranno la masterclass The Queen is dead – Uno studio sul Macbeth: un’indagine sulla follia e sulla memoria di Macbeth e della Lady accompagnata da una ricerca di verità scenica a partire dalla sensibilità individuale dell’attore. Per informazioni e iscrizioni relative alle tre masterclass è possibile scrivere a [email protected] . Nell’ambito della collaborazione tra Todi Festival e la rivista online Teatro e Critica, dal 28 Agosto al 5 Settembre Todi tornerà a essere la sede del Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale condotto quest’anno da Viviana Raciti. Mettendo da parte lo schema della lezione frontale, il progetto ha come scopo quello di formare – tramite il dialogo e il lavoro di gruppo – uno sguardo attento, partecipato e approfondito sulle arti della scena. La chiamata è rivolta a spettatori e spettatrici, amanti del teatro, artisti e giovani firme della stampa locale. Per tutta la durata del Festival, il gruppo seguirà gli spettacoli e le attività, per raccontarle quotidianamente lavorando come una vera e propria redazione giornalistica, pubblicando un foglio quotidiano dal titolo Infinito Futuro, distribuito nei luoghi del Festival. Per informazioni e iscrizioni relative al Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale è possibile scrivere a [email protected]

La tavola rotonda

In occasione della XXV edizione del Corso di avviamento alla Direzione d’orchestra, domenica 29 Agosto avrà luogo il tradizionale concerto offerto dagli allievi, in programma alle ore 19.30 presso il Chiostro di S. Fortunato. Questo importante anniversario viene celebrato con l’organizzazione della Tavola rotonda ‘Quale futuro per le giovani bacchette?’ prevista alle ore 11.00 di domenica 29 agosto, durante la quale interverranno Michele Nitti, direttore d’orchestra, docente al Conservatorio di Lecce e deputato della Repubblica Italiana, già allievo del Corso di avviamento a Todi nel 1998 e 1999; Tommaso Turchetta, pianista e direttore d’orchestra presso il Tiroler Landestheater di Innsbruck, già allievo del Corso di avviamento a Todi nel 2006. Si collegherà in videoconferenza Nil Venditti, Premio ‘Abbado’, 2° premio alla Jeunesses Musicales International Conducting Competition 2017, direttore ospite orchestra della Toscana, già allieva del corso di avviamento a Todi nel 2010 e nel 2013. Moderano Manfredo Retti, presidente dell’Associazione Jacopone, promotrice del corso e Fabrizio Dorsi, docente del corso dal 1997. Sempre domenica 29 Agosto, alle 18, presso la chiesa della Annunziata a Borgo si terrà il concerto inaugurale per organo del Maestro Adriano Falcioni, in occasione del restauro dello storico Organo Morettini finanziato dal Rotary Club Todi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. ‘I nostri passeri da combattimento si chiamano David Bowie, Peter Brook, Alighiero Boetti e Charles Bukowski’ è il recital di poesia che andrà in scena Lunedì 30 Agosto, alle ore 19, presso il Chiostro di San Fortunato. Lo spettacolo del Trio Recidivi Bovi Tardivi – composto da Adele Boetti, Caterina Lo Bue e Luca Tardiola – porterà in scena la rilettura in chiave teatrale di un insieme eterogeneo di testi che trae il suo principale spunto dal terzo libro di Matteo Boetti Il mio passero da combattimento si chiamava Cipolla, dedicato al padre Alighiero, artista di spicco dagli anni ’60 ai ’90. Martedì 31 Agosto, alle ore 19, all’Arena Palazzo Francisci sarà la volta di Insonnia. Storia del bambino che non voleva crescere, liberamente ispirato ai romanzi Peter e Wendy e L’uccellino bianco di J. M. Barrie, confermando la proficua collaborazione tra Todi Festival e le ospiti del Centro DCA-Disturbi del Comportamento Alimentare e del Centro diurno Il Nido delle Rondini ancora una volta protagoniste di una coinvolgente performance diretta da Costanza Pannacci e Raffaella Fasoli.

Incontri con l’autore

Tornano inoltre gli Incontri con l’Autore, in programma alle ore 18 presso la sala del consiglio e alle ore 18.30 nel Chiostro di S. Fortunato. Spazio quindi, lunedì 30 Agosto, a Cristina Battocletti e al suo Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste. Vita, morte e miracoli. Grazie alla rinnovata partnership con il prestigioso Premio Andersen, mercoledì 1 Settembre sarà la volta di Cristina Bellemo, miglior scrittrice 2021, che insieme ad Alessandra Comparozzi, presidente Associazione Birba, incontrerà grandi e piccini all’insegna di coinvolgenti letture. Appuntamento, giovedì 2 Settembre, con la presentazione del volume Una Cina che raccoglie i migliori scatti di Paola Ghirotti tra il 1985 e il 2003. Insieme all’autrice, interverranno i co-autori Elvira Agnese e Roberto steve Gobesso. E ancora venerdì 3 Settembre, appuntamento con Alessio Boni e il suo Mordere la nebbia. Modererà la presentazione Pierluigi Pietricola di Sipario. A chiudere gli Incontri con l’Autore, sabato 4 settembre, il Generale Leonardo Tricarico che con Gregory Alegi presenterà al pubblico il libro Ustica, un’ingiustizia civile. Inoltre, sempre presso la Sala del Consiglio del Comune di Todi, la mattina di venerdì 3 Settembre, si terrà l’edizione speciale Premio Aila ‘Progetto Donna’ nel corso della quale la Fondazione Aila per la lotta all’artrosi e all’osteoporosi, presieduta dal prof. Francesco Bove, assegnerà i premi a personalità della cultura e della scienza che con la loro attività si sono distinte a favore della donna. Seguirà una Tavola rotonda con illustri esperti su Progetto donna, cultura, arte, società e salute. In serata, presso il Borgo dei Cipressi di Todi, Music & Science: concerto con gli Affetti Collaterali, a suon di rock anni 60 e 70. E ancora, appuntamenti dedicati all’arte contemporanea e alla fotografia. In particolare, inaugura Domenica 29 Agosto, alle ore 11.30, presso la Residenza d’Epoca San Lorenzo 3, la terza edizione di Todi Open Doors, una mostra d’arte contemporanea diffusa allestita negli androni dei palazzi storici della città di Todi. Promossa e organizzata dagli artisti Michele Ciribifera e Silvia Ranchicchio e dall’associazione Art Out, l’edizione 2021 è affidata alla curatela di Matteo Pacini e Barbara Pavan. Otto gli artisti invitati a trasformare un luogo di passaggio in uno spazio di fruizione dell’arte libero e aperto a tutti: Elham M. Aghili, Mariantonietta Bagliato, Federico Bianchi, Myvanwy Gibson, Wolfgang A. Kossuth, Matteo Lucca, Monica Pennazzi, Giulia Spernazza. Si prosegue con Unu unonell’unico, che, in collaborazione l’Accademia di Belle Arti di Perugia, propone presso il proprio spazio, il finissage dell’esposizione di Fabrizio Ricciardi e Photodi che, insieme ad Abc Eventi e Pro Todi, darà vita al progetto Le radici del futuro. Il volto di una comunità: una raccolta di ritratti fotografici dei cittadini tuderti, nata per favorire lo spirito comunitario nell’attuale epoca del distanziamento sociale” In forma di evento/happening, l’iniziativa si svolgerà presso l’ex Sala delle Udienze.

L’organizzazione

Todi Festival è realizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo, con il patrocinio e il contributo di Comune di Todi, Regione Umbria, Provincia di Perugia, La Consolazione E.T.A.B e in partnership con Fondazione Arnaldo Pomodoro e Fondazione Progetti Beverly Pepper. I biglietti per gli spettacoli Main Stage sono acquistabili sul sito www.todifestival.it. Alla presentazione c’erano il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, l’assessore alla Cultura del Comune di Todi, Claudio Ranchicchio, il Direttore Artistico di Todi Festival 2021, Eugenio Guarducci, il presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper, Michele Ciribifera, il direttore del Teatro di Sacco, Roberto Biselli, il direttore generale di Todi Festival 2021, Daniela De Paolis e Giacomo Della Rocca di Dromo Studio. Particolarmente gradita la partecipazione del Fondatore di Todi Festival, Silvano Spada: «Quando, qualche anno fa – le parole di Ruggiano – Silvano Spada ebbe l’intuizione di lasciare il Suo testimone ad Eugenio Guarducci, il creatore di Todi Festival dimostrò, come sempre ha fatto nella sua vita, genio e lungimiranza. In questi anni, Todi Festival ha consolidato, infatti, il suo ruolo di “incubatore principe” del teatro, della danza e delle arti visive. Quest’anno, ancora una volta, il Direttore Artistico ha confezionato un programma incredibile, che, a partire dalla prima de ‘L’inizio del buio’ di Walter Veltroni, ci accompagnerà per una settimana di grandissimo fascino. Teatro, grande cultura, libri, rassegne di teatro e danza contemporanee con Todi Off, masterclass, con la cornice di Arnaldo Pomodoro e della sua affascinante scultura, faranno della Nostra Città ancora una volta, uno dei centri della cultura italiana». Per Ranchicchio «Todi Festival nel 2021 taglia un traguardo molto importante raggiungendo le trentacinque edizioni. Per l’occasione il cartellone è davvero nutrito e ricchissimo di appuntamenti. Teatro di prosa, danza, spettacoli innovativi, concerti e tanti eventi collaterali che coinvolgono tutta la Città, scoprendone anche gli angoli e i luoghi più suggestivi. Una kermesse che avrà certamente la consueta ottima risonanza nazionale con un ritorno di immagine significativo che favorisce la crescita del turismo e dell’economia locale». Guarducci ha sottolineato che la presentazione «vuole essere soprattutto un ringraziamento ai tanti protagonisti della vita sociale, culturale ed economica della Città di Todi che anche per questa edizione non ci hanno fatto mancare il loro sostegno, la loro presenza attiva, dimostrando ancora una volta la grande vivacità di una comunità che ha saputo reagire e sta ancora reagendo a sfide alle quali non era semplice dare risposte». Un dialogo costante tra passato e futuro, quindi, perfettamente rappresentati nel Manifesto di quest’anno. È infatti lo scultore Arnaldo Pomodoro a firmare l’immagine che accompagnerà la promozione e lo svolgimento della XXXV edizione. Il proficuo incontro tra Todi Festival e l’opera del Maestro è frutto della collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi e la Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano, già attive nell’organizzazione della seconda edizione del Festival delle Arti, in corso dal 24 Luglio e che proseguirà anche durante il Todi Festival. In omaggio all’artista, il Comune di Todi ha infatti programmato la mostra temporanea ‘Labyr-Into. Dentro il labirinto di Arnaldo Pomodoro’ che sarà allestita nella suggestiva Sala delle Pietre. L’esposizione verrà inaugurata nel corso della prima giornata del Todi Festival, sabato 28 Agosto alle ore 18 e il vernissage sarà preceduto, alle ore 17, da un Art Talk della curatrice Francesca Valente in conversazione con Bruno Corà, Fondazione Burri (Città di Castello), Marco Tonelli, Palazzo Collicola (Spoleto) e Federico Giani, Fondazione Arnaldo Pomodoro (Milano).