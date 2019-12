A1, auto ‘investono’ pneumatico di un tir

Incidente stradale con più mezzi coinvolti, sabato pomeriggio lungo il tratto di autostrada A1 che lambisce l’Umbria, a Magliano Sabina (Rieti). Alcune autovetture che stavano procedendo lungo la carreggiata nord in direzione Orte si sono trovate di fronte un grosso pneumatico perso probabilmente da un autoarticolato e non sono riuscite ad evitarlo. Diversi i veicoli danneggiati, alcuni hanno proseguito la marcia – avendo riportato conseguenze modeste – mentre altri si sono fermati in attesa dell’arrivo della polizia Stradale di Roma Nord per i rilievi di rito e, possibilmente, risalire al mezzo che ha perso lo pneumatico.

