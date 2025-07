Un turista 75enne di Terni – Giampiero Crispoldi – ha perso la vita in Sardegna, stroncato da un malore sulla spiaggia di Li Cuppulati a Budoni (Sassari) nella giornata di mercoledì. A riportare la notizia in prima battuta è Ansa che associa l’accaduto al gran caldo di questi giorni. Per il 75enne ternano, inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118 che hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. La salma – si apprende – è stata trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Budoni, da dove verrà fatta rientrare in Umbria per il rito funebre. L’autorità giudiziaria sassarese non ha inteso disporre ulteriori accertamenti, stante la chiarezza delle cause del decesso. Sempre in Sardegna si è registrato il decesso di un altro turista, 57enne di Treviso, sulla spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro (Sassari). Anche in questo caso all’origine del decesso ci sarebbero le alte temperature del periodo.