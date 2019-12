Acquasparta, brucia il tetto di una casa

Intervento dei vigili del fuoco di Terni lunedì sera ad Acquasparta, in strada di Collepulcino, per l’incendio del tetto di un’abitazione privata. Le fiamme, partite dalla canna fumaria, hanno via via interessato la copertura dell’edificio – un tetto ‘ventilato’ – che, una volta spenta, è stata completamente smantellata per evitare ulteriori e gravi problemi alle strutture. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo ma i danni – al pari dei disagi per i residenti – sono ovviamente ingenti. Sul posto anche le forze dell’ordine.

