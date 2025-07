di S.F.

Nuova attività commerciale che finisce all’asta nel comprensorio ternano. Lo si evince dai portali specializzati: l’immobile in questione è quello che si trova al civico 32 di strada delle Marmore.

L’ORDINANZA DI VENDITA

Si tratta tecnicamente – quantomeno ciò viene riportato nei documenti pubblici ufficiali, ordinanza in primis – di un’espropriazione immobiliare sancita nel 2024 e che ora ha come conseguenza la vendita all’asta senza inanto. Se ne occupano il giudice del tribunale di Terni Francesco Angelini e la professionista delegata alla vendita, ovvero l’avvocato Roberta Scarchini. Curiosità: nella perizia firmata dal geometra Paolo Casali viene evidenziato che «non è presente né è mai stato rilasciato il certificato di agibilità degli immobili». Servirà farlo al costo di 6 mila euro.

In ballo c’è un locale commerciale a destinazione ristorante al piano terra. Con locale sgombero/cantina all’interrato. Ma c’è anche altro: si parla infatti un appartaamento di civile abitazione al primo piano e corte esclusiva circostante, utilizzata in parte per il parcheggio. Prezzo base? 121 mila euro, mentre l’offerta minima è quantificata in 90.750 euro. Le operazioni di vendita – sempre che qualcuno si presenti – sono fissate alle 17 del 4 settembre. Il locale ristorante è inattivo da un bel po’ di tempo.