Intervento degli operatori del 118, nella prima mattinata di sabato, per soccorrere un ciclista finito a terra in strada delle Campore, fra Terni e Narni (territorio comunale di Narni), all’altezza dell’innesto con la ss 3 bis Tiberina (la bretella che conduce alla E45). L’uomo, cosciente, è stato soccorso e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per le diagnosi e le cure del caso. Da quanto appreso, non risultano interventi della polizia Locale narnese in merito all’accaduto: elemento che fa ritenere che il ciclista, forse a causa di un malore, sia caduto autonomamente, senza coinvolgimento di altri veicoli.