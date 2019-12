Condannato per droga, rispedito in Albania

Domenica mattina personale dell’ufficio immigrazione della questura di Terni ha dato esecuzione ad un decreto di espulsione come sanzione alternativa alla detenzione per pena residua di circa 2 anni, emesso dal giudice di sorveglianza di Spoleto nei confronti di un cittadino albanese di 38 anni. L’uomo stava espiando presso il carcere di Terni una condanna a 19 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a 50 mila euro di multa, dopo essere stato arrestato dalla polizia di Stato a Padova perché trovato in possesso di 20 chili di eroina. L’uomo è stato prelevato dagli agenti ed imbarcato su un volo per l’Albania presso l’aeroporto San Francesco d’Assisi di Perugia.

