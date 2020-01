Perugia, residenti contro il ripetitore

Preoccupazione a Ferro di Cavallo per l’installazione di una antenna per la telefonia mobile, alta ben 35 metri, sul monte pulito, a poca distanza dalle case, dalla palestra e dal parco divertimenti per bambini. E soprattutto a ridosso di un’altra antenna, installata anni addietro.

Appello alla politica

I cittadini si sono riuniti in un comitato e annunciano battaglia, dando mandato anche a un legale per verificare eventuali appigli a cui appellarsi. Duplice la richiesta: capire la regolarità dell’iter procedurale che ha portato all’installazione e verificare il rispetto delle distanze minime di salvaguardia dai luoghi sensibili. Infine l’appello alla politica. Sollecitata la giunta comunale e gli uffici competenti, con un accesso agli atti.

Protesta contro l’antenna (video)