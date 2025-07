Arriva anche in Umbria l’atteso calo delle temperature, dopo giornate davvero difficili: da domenica 6 luglio è previsto infatti un lieve calo termico, mentre da lunedì la colonnina di mercurio registrerà anche 10 °C in meno nelle massime, con un calo ancora più sensibile nel prosieguo della settimana. A tracciare le previsioni dei prossimi giorni è Perugia Meteo.

Secondo Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo, la giornata di sabato, con temperature in veloce aumento, dopo una notte tropicale in molte zone urbanizzate e collinari, potrebbe essere la giornata peggiore dal punto di vista del caldo afoso, proprio perchè sta iniziando un cambio di circolazione. «Avendo il caldo i giorni contati – viene spiegato – si innescheranno correnti occidentali in quota, che porteranno ad un’ulteriore compressione della massa d’aria presente nei bassi strati, specie nelle zone interne pensinsulari e quindi anche in Umbria».

Nel pomeriggio di sabato sono previsti temporali di calore, che dovrebbero essere più probabili lungo la dorsale appenninica, ma non è escluso anche in altre zone. La giornata di domenica vedrà un aumento della nuvolosità dal pomeriggio e la possibilità di temporali, localmente intensi, specie sul nord della regione, con primo lieve calo termico dal pomeriggio. «Dalla notte successiva, un fronte freddo proveniente da nord ovest inizierà l’opera ‘spazzacaldo’ con i primi rovesci e temporali, che poi si protrarranno anche nella giornata di lunedì. Visti i valori in gioco, i contrasti potrebbero essere rilevanti al passaggio del fronte, e quindi non sono da escludere anche fenomeni di forte intensità».

Le temperature subiranno un primo sensibile calo, diminuzione che proseguirà durante la settimana, con valori massimi di 10-12 °C più bassi di quelli di sabato e minime in calo, «con notti più fresche e in qualche caso anche ‘freddine’, dopo la serie di nottate tropicali che si sono registrate in molte località della regione».