di S.F.

Una convenzione quinquennale per lo svolgimento di tirocini pratico-valutativi e post laurea professionalizzante da parte dei laureati. C’è la firma del direttore generale dell’azienda ospedaliera di Terni, Andrea Casciari: è per un accordo richiesto dall’università degli studi Niccolò Cusano per la facoltà di psicologa di Roma.

L’input da Roma è arrivato il 30 giugno scorso per un tirocinio che «non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale». In sostanza è per svolgere ciò che prevede il progetto formativo e Unicusano, prima dell’avvio, dovrà garantire per i propri studenti le necessarie coperture assicurative, la formazione generale sui rischi negli ambienti di lavoro e il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

A rappresentare legalmente Unicusano è il presidente del CdA, il professore Giovanni Puoti, mentre per il ‘Santa Maria’ è Casciari. La convenzione prevede il tacito rinnovo al termine della scadenza nel 2030.