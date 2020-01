Rifiuti al cimitero, trovato il responsabile

Un piccolo imprenditore ternano di 49 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri forestali del comando stazione di Terni per aver abbandonato rifiuti speciali in un angolo del parcheggio antistante il cimitero urbano di Terni, fra via Pettini e piazzale Caduti di Montelungo.

Di tutto, di più

Le indagini sono scattate lo scorso novembre con il ritrovamento di circa 4 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi: residui di costruzioni e demolizioni, laterizi, mattonelle, cartongesso, imballaggi in carta, cartone, plastica, pneumatici usati, televisori esausti, parti di mobilio ed altri rifiuti indifferenziati.

‘Beccato’

Alla fine i carabinieri forestali sono riusciti ad individuare il responsabile dell’abbandono indiscriminato, titolare di una ditta individuale che, dopo aver eseguito la pulizia straordinaria di un garage condominiale, si era disfatto del materiale lasciandolo di fronte al cimitero anziché conferirlo presso uno dei centri autorizzati. Il 49enne dovrà ora ripristinare lo stato dei luoghi e pagare una sanzione di 6.500 euro.