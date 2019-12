Spoleto: donna morta sui binari, si indaga

Traffico ferroviario sospeso tra Spoleto e Foligno, lungo la linea Orte-Perugia, dalle ore 9.40 di lunedì mattina a seguito del rinvenimento del cadavere di una donna lungo i binari. A fare la triste scoperta è stato il personale a bordo del regionale 2480 Roma-Perugia, sul quale viaggiavano 150 persone. Il treno è stato costretto a fermarsi tra Spoleto e Campello sul Clitunno, mentre Trenitalia ha riprogrammato i servizi: i treni sono stati attestati a Foligno e Spoleto ed è stato istituito un servizio bus sostitutivo.

Indagini

Il corpo senza vita della poveretta, di mezza età, è stato individuato nei pressi di Spoleto, all’altezza di Madonna di Lugo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria di Foligno, con il responsabile Alessandro D’Antoni, e quelli della polizia scientifica per i rilievi, anche fotografici, del caso. Al momento la salma non è stata identificata – procedere la procura spoletina – e le ipotesi sul campo sono almeno due: cioè che sia stata colpita accidentalmente da un convoglio in transito o che si sia tolta la vita volontariamente.

Aggiornamento Trenitalia 13.40

Trenitalia fa sapere che è stato concesso il nulla osta al transito del solo treno regionale 2480, ripartito alle ore 12.59 con un ritardo di 199 minuti. Permane invece l’interruzione del binario per l’ultimazione degli accertamenti giudiziari. Al momento sono state effettuate cinque corse bus sostitutive.