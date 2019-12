Fere, visita Bandecchi e ultima seduta 2019

Un passaggio per fare di persona gli auguri per un buon 2020 e, sul piano prettamente sportivo, invitare il gruppo a dare il massimo nella seconda parte di stagione. A precedere l’ultima seduta della Ternana nel 2019 è stata la visita del presidente Stefano Bandecchi: colloquio con i rossoverdi – l’allenamento è iniziato con circa trentacinque minuti di ritardo rispetto all’orario previsto – in compagnia del vice Paolo Tagliavento. Il focus è tutto sul mercato, al netto delle parole dell’imprenditore livornese.

VIDEO – FERE DI NUOVO AL LAVORO PRE FINE ANNO

Mirino sul Potenza

Le Fere torneranno in campo all’antistadio Taddei sabato 4 gennaio. Per quel che concerne il lavoro pomeridiano odierno hanno lavorato a parte Salzano, Marcone e Repossi: quest’ultimo – evidente che sia di troppo – potrebbe essere ceduto per avere maggiori chance di minutaggio. Di fatto in rossoverde sono nulle. Ad assistere parzialmente all’allenamento anche un pensieroso ed infreddolito Luca Leone: dalla Puglia indicano un interessamento di via della Bardesca – sarà un caso, ma è assistito da Maurizio De Rosa, lo stesso procuratore di Salvatore Caturano – per il bomber del Monopoli Giuseppe Fella: semmai la Ternana dovesse assicurarsi un’altra punta, è chiaro che almeno una partenza ci dovrà essere. Come di consueto sono già numerosi i rumours legati alla campagna acquisti: se effettivamente le parole di Bandecchi si concretizzeranno – «non faremo mercato» – lo vedremo a gennaio. Francamente difficile pensare che la rosa resti questa. I difetti da correggere ci sono.