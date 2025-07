Un weekend da incorniciare per l’Happy Village Terni, che ha conquistato la promozione in serie A e, il giorno dopo, il titolo di campione d’Italia di serie B 2025/2026. Il palcoscenico, di un risultato senza precedenti, è stato il PalaTelematica di Terni: nessuna squadra maschile della regione era mai arrivata nella massima serie del padel italiano.

La cavalcata vincente è cominciata venerdì 27 giugno, nella sfida decisiva per la promozione, quando l’Happy Village ha battuto 2-1 l’Arezzo Padel Club, una delle favorite del campionato. Fondamentale il punto firmato dalla coppia Carlos Perez-Denis Perino, al termine di un incontro tiratissimo, ricco di intensità tecnica e agonistica. Sabato, in semifinale, la formazione ternana ha superato con un secco 2-0 il Padel Factory Tribiano, grazie a una prestazione stellare dell’italo-argentino Aris Patiniotis, numero 46 del ranking mondiale, autentico mattatore della giornata. Domenica la ciliegina sulla torta: la finalissima scudetto contro i lombardi del Padel Extreme Barlassina, vinta ancora per 2-0 con i punti decisivi messi a segno dalle coppie Matteo Bizzarri-Tommaso D’Anversa e Perino-Perez, protagonisti assoluti dell’impresa.

«Una soddisfazione enorme – il commento del presidente Enrico Pernini – essere riusciti a portare due squadre in serie A, maschile e femminile, in soli quattro anni di attività. Questo traguardo ci ripaga dei tanti sacrifici e testimonia la solidità del nostro progetto, costruito con competenza, visione e passione». Il presidente ha poi voluto ringraziare gli atleti (Matteo Bizzarri, Simone Cremona, Tommaso D’Anversa, Leonardo Onofri, Carlos Perez, Aris Patiniotis, Denis Perino e Lorenzo Rossi), lo staff tecnico (Seba Montesi, Leonardo Onofri e lo stesso Bizzarri), Simone Mangoni e gli sponsor, sottolineando come tutto questo sia stato possibile solo grazie al lavoro di squadra. «Siamo orgogliosi di rappresentare l’Umbria al fianco di realtà metropolitane come Roma, Milano e Firenze, le uniche altre città con squadre maschili e femminili nella massima serie. Ora godiamoci questo traguardo storico, poi si ricomincia a lavorare».

Il successo del club ternano non si ferma al settore maschile. La formazione femminile, promossa in serie A nel 2024, ha infatti concluso la stagione 2025 al terzo posto nazionale, confermandosi tra le migliori squadre d’Italia. In campo femminile, a conquistare il titolo di serie B 2025/2026 è stata l’Olympia Brindisi, che ha sconfitto per 2-0 il Contra Padel Roma. Entrambe le squadre sono promosse in serie A. Nel tabellone maschile, oltre all’Happy Village Terni e al Padel Extreme Barlassina, salgono nella massima serie anche le semifinaliste sconfitte, Padel Factory Tribiano e GPadel Torino, completando il poker delle promosse. Per tutte le altre, l’appuntamento è alla prossima stagione. Ma a Terni, intanto, è tempo di festa: la storia del padel italiano ha scritto una pagina a tinte rossoverdi.