Cura beni comuni Terni Fondi per 21 progetti

di S.F.

Fondi per complessivi 36 mila da destinare a chi si impegna sul territorio per la cura, la pulizia e la ‘rigenerazione’ dei beni comuni attraverso dei patti di collaborazione e di sussidiarietà – ventisei quelli in corso d’essere – con il Comune di Terni. Nei giorni scorsi a palazzo Spada è scattato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi legati a dei servizi complementari da attuare, con progetto da ultimare entro il 31 dicembre: sono ventuno i soggetti – singoli o in forma d’associazione, tutte senza scopo di lucro – beneficiari. Si va dal book sharing al murales, passando per azioni nei parchi o di manutenzione di alcune aree.

SESSY BELLI, IL DECORO ‘RESILIENTE’

I contributi più corposi: c’è anche Mi Rifiuto

La scorsa settimana è scaduto il bando e il Comune – commissione esaminatrice composta da Federico Nannurelli, Laura Brignone e Maurizio Poncia – ha verificato le istanze pervenute. Il contributo ammesso più elevato è di 2.250,84 euro e andrà al gruppo civico Mi Rifiuto per il progetto di educazione ambientale Plastic Free Challenge, all’associazione ‘Amici del tributo Sergio Endrigo’ per ‘Ci vuole un fiore’ (iniziativa con le scuole elementari), all’associazione Claudio Conti per il conferimento di borse di studio ad alunni meritevoli e bisognosi nell’istituto comprensivo Felice Fatati, al Centro sociale Ferriera Aps per eventi ‘Not ordinary Christmas – Castello di Frozen’, all’associazione Myricae per la riqualificazione della facciata nord ex casa rurale del parco ‘Emanuela Loi’ con la realizzazione di un murales artistico, all’associazione Noità per il progetto bioparco al parco di viale Trento con tanto di book sharing in collaborazione con l’artistico ‘Metelli’ e al comitato cittadini di Sant’Andrea per la riqualificazione del piazzale nonché la realizzazione di arredo urbano/segnaletica turistica per l’antico fontanile a Collescipoli. Poco meno (2.200 euro) per l’associazione culturale Paolo Taglioni: si occuperà della manutenzione di Collestatte.

MI RIFIUTO SBARCA A MONTECASTRILLI

Book sharing e area cani



Ci sono 1.995 euro per l’associazione Castello di Papigno per la tinteggiatura del ponte, sostituzione dello specchio quadrivio e materiale elettrico per le luminarie nel borgo; si prosegue con i 1.908 euro al circolo Arci Torreorsina per il progetto book sharing (Una vita per l’arte con sei postazioni), quindi 1.958 in favore dell’Arci comitato provinciale di Terni per la realizzazione di una struttura a pagota nel parco anallergico di via delle Palme, 1.750 per l’associazione Aeza (sistemazione area cani di via del Centenario) ed i 1.500 per il centro sociale Polymer nell’ambito del progetto Giocattoliamo.

I PREMI PER IL CIVISMO E L’ASSOCIAZIONE MYRICAE

Sessy, beach soccer e via Brodolini



Assegnati 1.400 euro a Soroptimist per la valorizzazione Biblioluna; 1.350 per Italia Sociale Odv da impiegare nella cura e manutenzione del quartiere di borgo Bovio e del sentiero a Rocca San Zenone che conduce al torrente Serra. Si va avanti con i 1.170 euro per il comitato cittadini del parco La Mola (ripristino funzionalità impianto irrigazione), 1.108 per il centro sociale Il Rivo (recupero manutenzione giardino comunale), 1.104 per la fondazione Ceffas (trasformazione e rigenerazione del campo di pallavolo del parco anallergico di via della Palme in beach soccer, beach volley e badminton), 1.030 per il volontario singolo Enzo Burrini (manutenzione beni in via Brodolini) e, infine, stessa cifra per un volto noto in città, quello di Czeslava Holowka. Vale a dire la 79enne di origini tedesche conosciuta come Sessy Belli: il contributo gli sarà utile per la cura delle fioriere della città.